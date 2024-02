BYD-Aktie: Zum Ziel fehlen 80 %!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD soll nach Ansicht von Analysten aktuell ein Potenzial von mehr als 80 % haben! Davon war zuletzt wenig zu sehen. Mit dem Gewin von nun über 7 % hat die Aktie von BYD dennoch nun die Richtung von 20 Euro nach oben wieder verlassen. Zuletzt war es immer schwieriger geworden, die Kursziele von BYD als gut begründet zu begreifen. Denn rechnerisch sollte die Aktie mit diesen Prognosen von mehr als 20 Euro auf zwischen 35 und 37 Euro nach oben ziehen können. Nur jetzt war einmal ein Gewinn zu sehen – in den Tagen zuvor war es wie beschrieben stets abwärts gegangen.

Nur ein Grund für einen nachhaltigen Anstieg ist unmittelbar plausibel: Wirtschaftlich betrachtet läuft es rund. Nun hat BYD die vorläufigen Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Die sind ordentlich bis gut.

BYD: Der Irrtum der Börsen

Die Börsen sehen all das offenbar anders. Denn die Börsen haben mehrach zum einen mit Abschlägen auf die Zahlen reagiert. Zum anderen wird nun auch in der einen oder anderen Form Kritik an BYD laut. Die Chinesen sollten nach Meinung von Analysten einen Nettogewinn von 31,5 Mrd. Yuan erwirtschaften. Real schätzt BYD nun die Nettogewinne im abgelaufenen Jahr auf 29 bis 31 Mrd. Yuan. Das ist zwar auf der einen Seite ein Hauch weniger. Auf der anderen Seite jedoch sind die Chinesen gegenüber dem Jahr zuvor mit zwischen 76 % und gut 80 % höheren Nettogewinnen unterwegs.

Mit etwas Distanz könnte man sagen: BYD funktioniert sehr gut – die Börsen haben dies lange Zeit aber offenbar falsch oder zumindest anders eingeschätzt. Im Chartbild ist zu sehen, dass BYD derzeit massiv nachgibt. Allein seit Jahresanfang beläuft sich der Rücksetzer auf über 17 % Minus. Die Statistik wie auch das Chartbild also teilen den guten Ausblick, der sich aus den vorläufigen Geschäftszahlen an sich ergeben kann, nicht.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre BYD-Analyse von 07.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich BYD jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BYD Aktie

BYD: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...