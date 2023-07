BYD-Aktie: Das Ziel von Millionen!

Die Kursbewegungen der BYD-Aktie waren jüngst eher unauffällig. Nach einem geringfügigen Einbruch Ende Juni, hat die Aktie des chinesischen Akku- und Automobilherstellers Anfang dieses Monats eine Aufwärtsbewegung erlebt. Seither bewegt sich die BYD-Aktie grob auf dem Niveau des Vormonats um etwa 34 US-Dollar. Unterdessen beobachten wir im operativen Geschäft intensive Aktivitäten mit dem Ziel, bis 2023 den Absatz möglichst zu verdoppeln – ein Vorhaben, das nun realistisch erscheint.

BYD startet Massenproduktion im Werk Zhengzhou

Gemäß Medienberichten ist kürzlich die Serienfertigung des Modells BYD Seal DM-i in der neuen Produktionsstätte von BYD in Zhengzhou, Provinz Henan in Zentralchina gestartet worden. Am vergangenen Mittwoch rollte dort erstmals ein Elektroauto vom Band ab, laut IT Times Bericht hauptsächlich für eine...