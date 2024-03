BYD-Aktie: Woher sollen diese Gewinne kommen?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD hat am Freitag eine enttäuschende Mitteilung machen müssen. Die Kurse sind zwar um 1,4 % gestiegen. Dennoch gibt es durchaus Anlass zur Sorge. Die Chinesen haben nun einen geringere Produktion und geringere Verkaufszahlen für E-Fahrzeuge im Monat Februar melden müssen. Welche Auswirkungen dies hat, wird sich sicherlich am Montag zeigen. Analysten halten aktuell noch an ihren hohen und beeindruckenden Kurszielen fest.

Wer sich an solchen Prognosen orientiert, darf sich noch immer freuen. In Aussicht gestellt sind demnach aktuell mögliche Kursgewinne im Umfang von über 57 %. Die Aktie ist aus der Sicht von Analysten demnach offenbar unterbewertet. Beide Aspekte gilt es nun zu beleuchten, um das Bild von BYD etwas präziser zeichnen zu können.

BYD: Die Enttäuschung bei den Meldungen

Die Meldungen jedenfalls waren sicherlich enttäuschend. Danach hat BYD im vergangenen Monat im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Rückgang von 11,56 % bei den erzeugten Einheiten hinnehmen müssen. Die Zahl der verkauften Einheiten ist um insgesamt 6,1 % nach unten geschraubt worden. Das sind sicherlich keine guten oder auch nur akzeptablen Zahlen für das Unternehmen. Die Börsen haben bis dato darauf noch nicht reagiert.

In den jeweiligen Vormonaten war BYD umgekehrt mit jeweils sehr guten Zahlen aufgefallen. Die Produktion und der Vertrieb der Fahrzeuge übertraf die Vorjahresdaten jeweils deutlich. Die Chinesen haben deshalb auch im Jahresergebnis am Ende glänzen können. Die vorläufigen Geschäftszahlen sahen Nettoergebnisse zwischen 29 und 31 Milliarden Yuan vor. Damit waren die Schätzungen von Analysten zwar minimal unterboten worden.

Dennoch lässt sich daraus auch ein Rückschluss auf das KGV ziehen. Das liegt nach dieser Rechnung bei 17,2 für das vergangene Jahr. Für das neue Jahr wird nun ein KGV von ca. 13,7 erwartet. Diese Bewertung ist aus Sicht der historischen Entwicklung noch immer günstig!

