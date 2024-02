BYD Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Die Analyse von Byd anhand des 7-Tage-RSI ergibt einen Wert von 35,74 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Byd-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 für Byd liegt bei 48,74, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass die Byd-Aktie mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" und der "Automobile"-Branche liegt die Rendite von Byd bei -19,63 Prozent bzw. -10,78 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Byd 0,66 % aus, was 4,45 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,1 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in diesem Bereich.