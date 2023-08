BYD-Aktie: Wie hoch ist das Potenzial für weitere 30 %?

In den letzten Tagen hat die Aktie von BYD einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt – zumindest formal. Obwohl sie zu Beginn der neuen Woche nur langsam anstieg, hat die Aktie mittlerweile an Schwung gewonnen, nachdem ihre Zahlen in den vergangenen Wochen möglicherweise nicht so stark abgegeben wurden wie einige Analysten erwartet haben.

BYD: Der Countdown läuft

Die beeindruckenden Zahlen beziehen sich hauptsächlich auf Aussagen und Prognosen, die BYD über den Verkauf von E-Fahrzeugen im Mai und Juni gemacht hat. Die Ergebnisse sind deutlich besser als vor einem Jahr. Dies wurde jedoch in den letzten Wochen mit einem geringfügigen Seitwärtstrend am Markt kaum gewürdigt.

Analysten prognostizieren für diese Aktie eine sehr positive Entwicklung. Das aktuelle Kursziel liegt nahezu 30% über dem aktuellen Marktpreis. Diese Marke...