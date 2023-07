BYD Aktie: Welche Auswirkungen hat dies?

Trotz eines bemerkenswerten Börsenwerts des aufstrebenden Rivalen NIO (über 50 Prozent Zunahme innerhalb eines Monats), hat BYD Mühe, Schritt zu halten. Im Juli konnte die Aktie lediglich einen Anstieg von etwa fünf Prozent verzeichnen, was angesichts der operativen Kraft des chinesischen Batterie- und Fahrzeughersteller recht mager erscheint. Es ist jedoch hervorzuheben, dass es dem Konzern gelungen ist, VW als stärkste Verkaufsmarke in China abzulösen. In Deutschland sind die Absatzzahlen von BYD allerdings noch eher bescheiden.

BYD Seal kommt im Herbst nach Europa

Laut übereinstimmender Medienberichte wird das Unternehmen sein Portfolio in Europa erweitern. Neben den bereits angebotenen Modellen BYD Atto 3, BYD Han und BYD Tang werden ab dem vierten Quartal zwei weitere vollelektrische Modelle erhältlich sein: Der...