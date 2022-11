BYD-Aktie: Was ist denn hier los?

Die BYD-Aktie fällt heute rund 3% in den Keller und damit in die Nähe des 12-Monats-Tiefs vom 14. März 2022 (19,82 Euro). In den vergangenen sechs Monaten ging es mit der BYD-Aktie um rund 30% in den Keller, während auf Jahressicht ein deutliches Minus von 40% auf der BYD-Anzeigetafel steht. Anders das langfristige Bild. Denn: BYD-Aktie im Fokus An der Börse legten BYD-Papiere...