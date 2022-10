BYD-Aktie: Was ist hier los?

Die BYD-Aktie fällt heute um rund 10% in den Keller und damit auf den tiefsten Stand seit sechs Monaten. Auf Jahressicht müssen Aktionäre des chinesischen Batteriespezialisten einen Kursverlust in Höhe von rund 26% verbuchen. Im Vorjahr konnte sich die BYD-Aktie an der Börse allerdings um 45,9% verbessern während 2020 ein satter Kursgewinn von 360,6%erzielt wurde. BYD-Aktie...