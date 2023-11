BYD-Aktie: Was ist da los?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD hat am Wochenende Zeit, Wunden zu lecken. Es ging am Freitag zwar nur um 0,1 % abwärts. Dennoch dürfte sich Enttäuschung bei Aktionären und auch bei Beobachtern eingestellt haben. Innerhalb einer Woche hat die Aktie sich praktisch nicht bewegt. Schade, so mag sich mancher denken. Denn BYD hatte davor Zahlen geliefert. Die waren wiederum sehr gut.

BYD: Das übersieht die Börse – warum eigentlich?

Es gibt – anders als in der Literatur oft dargestellt – sicher nicht den einen “wahren” Wert. Nur: Vor einem Jahr notierte BYD deutlich besser. Die Aktie war zwar minimal günstiger, sie war jedoch durch deutlich schwächere wirtschaftliche Werte rein kalkulatorisch weniger wert. Die Börsen empfanden den Kurs damals offenbar dennoch als gerechtfertigt.

Jetzt ist die Aktie mit den erreichen 29 Euro noch immer viel zu schwach....