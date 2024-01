BYD-Aktie: Was für eine Geschichte!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD hat auch am Freitag wieder massiv nachgegeben. Die Chinesen verloren gleich -1,2 %. Die eigentliche Nachricht von der Kursfront: Der Kurs rutschte unter die doch bedeutende Marke von 23 Euro. Dies ist fast der niedrigste Kurs des Monats, des Jahres und der vergangenen Monate. Den BYD notierte nur ein einziges Mal mit 22,5 Euro auf einem niedrigeren Kurs. Die Notierungen sind damit klar im neuen Abwärtstrend. Die Aktie ist dennoch gegenüber den sonstigen Nachrichten reichlich widersprüchlich unterwegs.

BYD: Analysten sind zuversichtlich – und BYD die Nr. 1

Besonders interessant ist gegenwärtig, dass BYD aktuell die Nr. 1 bei E-Fahrzeugen ist und Tesla überholt hat. Der Titel hat damit eigentlich einen Aufschwung gegenüber anderen Werten derselben Branche verdient, könnte man meinen. BYD aber legt immer weiter die Chance ab, wieder aufwärts zu klettern.

Dies mag damit zusammenhängen, dass auch die Wirtschaft in China enttäuscht. Die Chinesen schaffen es derzeit nicht mehr, die Wirtschaft wie in den Jahren vor Corona wieder in Gang zu setzen. Zahlen mit Wirtschaftswachstumsraten von 7 % und mehr sind schon lange Geschichte. Die Chinesen werden indes auch die Zinsen offenbar nicht mehr senken wollen, so die Meldung, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das belastet offenbar die Stimmung in der Wirtschaft und auch bei Unternehmen wie BYD.

Die zweite ungünstige Nachricht betrifft das Verhalten der USA. Die wollen offenbar die Zölle anheben. Dies wiederum ist aus der Warte der Analysten insofern nicht so schlimm, als BYD auch in Europa mittlerweile Fuß gefasst hat. Dennoch: Die Stimmung bleibt aktuell sehr verhalten.

Dabei sind auch wirtschaftlich die Vorgaben von und für BYD gut. Die Chinesen werden ein KGV von ca. 14,5 für das laufende Jahr aufweisen. Dies sind an sich Werte, die Kurssteigerungen erlauben können. Aber: Nur Analysten sind hier zuversichtlich. Die gehen noch immer von Kurssteigerungen auf mehr als 35 Euro aus. Mehr Zuspruch gibt es aktuell noch nicht.

