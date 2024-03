BYD-Aktie: Was für ein Spurt!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD ist zuletzt immer besser in Form gekommen. Die Chinesen haben jetzt am Donnerstag einen weiteren Spurt hingelegt. Es ging um über 1,3 % aufwärts, womit die Aktie sich mittlerweile immer näher an die Marke von 25 Euro heranschiebt. Die Notierungen haben damit innerhalb der vergangenen fünf Handelstage ein Plus in Höhe von über 7 % realisiert. Das ist schlicht und ergreifend beeindruckend, denn zuvor war es für die Chinesen immer stärker in Richtung von 20 Euro abwärts gegangen. Der direkte Auslöser der jüngsten Gewinne ist gar nicht einmal sichtbar. Denn die Zahlen, die relevant sind, hat das Unternehmen erst vor einigen Wochen publiziert: Die relevanten Jahreszahlen in der vorläufigen Fassung.

Nur vorläufig, aber dennoch gut!

Die Daten sahen einen Nettogewinn in Höhe von 29 bis 31 Mrd. Yuan vor. Die Analysten haben zuvor einen Gewinn von 31,5 Mrd. Yuan erwartet. Aus der minimalen Differenz haben die Börsen aber den Schluss gezogen, hier läge eine negative Entwicklung vor und die Aktie im ersten Schritt direkt wieder abwärts geschickt.

Nun zeigt sich, dass die Erwartungen am Ende relativ gut getroffen worden sind. Die Aktie hat zudem ein KGV von nur 18,5 bezogen auf das vergangene Jahr (dieses KGV ist in den vergangenen Tagen allerdings offenbar korrigiert worden und lief etwas abwärts). Im nun laufenden neuen Geschäftsjahr ist die Aktie mit einem KGV von 14,8 taxiert worden. Auch dieses KGV ist etwas höher als das bis dato angenommene. Dennoch: Die Zahlen sind besser als historisch üblich. Insofern bleibt die Aktie aus der Sicht von wirtschaftlich orientierten Analysten sicherlich ein attraktiver Wert.

Möglicherweise haben die Börsen im laufenden Abwärtstrend nun die Konsequenz gezogen und gewähren BYD einen sachlichen Blick auf die Lage. Die Kurse könnten demnach weiter klettern – die Stimmung jedenfalls dreht sich!

