BYD-Aktie: Was für ein Durchbruch!

BYD hat am Montag einen der wenigen sehr starken Tage auf das Börsenparkett gelegt. Die Chinesen schoben sich um gut 4,6% nach oben. Das ist ein Durchbruch, wie er so nicht mehr erwartet worden war. Absolut betrachtet hat sich indes an den Aussichten für und von BYD nicht so viel geändert. Die Notierungen sind sogar noch unterhalb der Marke von 23 Euro. Die Aktie ist damit aus der Perspektive von Chartanalysten noch einmal schwächer als das, was der Kurs noch zu Jahresbeginn ausgestrahlt hatte.

Damals ging es darum, die Hürden bei 25 Euro möglichst schnell wieder zu erobern. Genau daran scheitert BYD derzeit offensichtlich zumindest bezogen auf eine schnelle Rückkehr über diese Marke. Nur: Die Aktie hat einen derart schweren Kampf in den unteren Gefilden nach Meinung zahlreicher Beobachter eigentlich gar nicht verdient. Denn die Zahlen, die BYD für die vergangenen Monate präsentierte, waren an sich recht gut. BYD ist in wirtschaftlich guter Verfassung.

BYD: Günstig wie selten

Faktisch sind die Chinesen günstig wie selten. Der Titel hat ein KGV (für das Jahr 2023) in Höhe von in etwa 16,6 . Das ist historisch betrachtet ein sehr niedriger Kurs, von dem aus BYD sogar für das laufende Jahr noch einmal günstiger sein wird. Das KGV wird, wenn die Zahlen zu den erwarteten Gewinnen in Höhe von gut 4,8 Mrd. Euro stimmen, bei ca. 13,2 landen.

Das wäre auch für Value-Investoren wieder interessant. Es gibt indes auch ungünstige Nachrichten, die eventuell begründen, warum es immer wieder zur Zurückhaltung kommt.

So haben die chinesischen Autohersteller erst vor kurzem die Preise für E-Autos gesenkt. Die Aussichten sind demnach nicht ganz so gut, wie es vielleicht die guten BYD-Zahlen suggerieren.

Dennoch: Analysten erwarten hier im Konsens noch eine Kurssteigerung um satte 65 %.

