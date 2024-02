BYD-Aktie: Was für ein Ding!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Kaum hat sich die Aktie von BYD mal wieder erholt, geht es schon wieder bergab. Die Chinesen haben am Dienstag einen horrenden Absturz erleben müssen. Es ging zwar “nur” um -2,5 % abwärts. Damit aber entsteht der Verdacht, dass es mühevoll ist, in den kommenden Tagen und Wochen dem herrschenden Abwärtstrend tatsächlich zu entgehen. Die Notierungen sind in den vergangenen Wochen seit Jahresbeginn bereits um annähernd 10 % abgestürzt. Das ist annähernd fatal.

BYD: Wo bleiben die wirtschaftlichen Korrekturen?

Der Kurs der Aktie entspricht nicht dem, was sich wirtschaftlich orientierte Analysten und Beobachter wohl versprechen werden. Denn die Chinesen haben erst in der vergangenen Woche Zahlen für das abgelaufene Wirtschaftsjahr geliefert. Die waren zwar nur vorläufig, lassen die vorherrschende Richtung aber schon erkennen.

BYD wird einen Umsatz geschafft haben, der nahe an den Erwartungen der Analysten verläuft. Der Markt geht bei einem Umsatz von ca. 81 Mrd. Euro von ca. 3,9 Mrd. Euro Nettogewinn aus (basierend auf den Angaben des Unternehmens). Das wären Grundlagen für einen Gewinn in Höhe von ca. 4,9 Mrd. Euro im neuen und laufenden Jahr 2024, so die derzeitigen Schätzungen.

Basierend darauf ist das KGV niedrig. Dies beläuft sich für 2023 auf ungefähr 16. Für das Jahr 2024 geht der Markt nun von einem KGV von ca. 12,6 aus. Im Verlaufe der Geschichte des Unternehmens an den Aktienbörsen ist diese Bewertung zumindest ausgesprochen moderat. BYD wird dennoch abgestraft.

Dies mag daran liegen, dass das Misstrauen China gegenüber aktuell gewaltig ist. Die Frage der wirtschaftlichen Erholung im Reich der Mitte steht noch immer im Raum.

Die Chinesen sind zudem im Clinch mit den USA. Die diskutieren teils noch immer darüber, Zölle für chinesische E-Fahrzeuge zu erhöhen. Das würde vor allem die Stimmung rund um BYD stören. Dennoch: Analysten erwarten einen Anstieg des Kurses im Umfang von gut 70 %!

14.02.

