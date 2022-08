BYD-Aktie: Das Warten geht weiter!

Bereits im September will BYD in Europa weiter für Furore sorgen, nachdem bereits im vergangenen Jahr der Marktstart in Norwegen erfolgte. Deutschland bleibt noch außen vor, doch auch auf hiesigen Straßen sollen die chinesischen Stromer noch vor Jahresende rollen. Wann genau, ist derzeit noch offen. Sicher ist aber wohl, dass der BYD Seal frühestens 2023 seinen Weg hierher finden wird.… Hier weiterlesen