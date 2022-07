BYD-Aktie: War das erst der Anfang?

Die Aufwärtsbewegung bei der BYD-Aktie geriet am Freitag zunächst etwas ins Stocken, ohne jedoch den Trend an sich in Gefahr zu bringen. Bis zum Handel am Mittag waren Abschläge in Höhe von 2,37 Prozent zu beobachten, was zu der wieder etwas gedrückten Stimmung an den Märkten passt. Letztlich fiel der Titel dadurch aber lediglich auf 40,60 Euro herab und hält… Hier weiterlesen