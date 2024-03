BYD Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Byd-Aktie haben sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität war höher als üblich, was darauf hinweist, dass die Aktie verstärkt Beachtung fand. Insgesamt erhält die Byd-Aktie daher ein "Gut"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Byd mit 16,99 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 14,43 liegt, was auf eine Überbewertung hinweist. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -14,92 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Byd-Aktie, wobei Sentiment und Buzz positiv, die fundamentale Bewertung negativ und die technische Analyse gemischt ausfallen. Die Anleger-Stimmung ist insgesamt als schlecht einzustufen.