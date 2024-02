BYD-Aktie: Wann fällt auch diese Marke noch?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD hat am Mittwoch einen weiteren Schritt in Richtung Abgrund gemacht. Es ging um -1 % abwärts. Die Aktie hat damit fast die Marke von 20 Euro erreicht. Das wiederum würde auch die Chartanalysten auf den Plan rufen. Die haben lange Zeit bei Kursen von weniger als 25 noch daran festgehalten, BYD würde im Seitwärtstrend verlaufen. Nun sieht es nach einem Absturz aus. Der wäre in einem Punkt wirtschaftlich begründet – aber schlecht begründet.

BYD mit seinen Zahlen

Das Unternehmen aus China hat seine Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vorgelegt und ist damit – zumindest in dieser nun vorliegenden vorläufigen Fassung – von den Analysten und den Kommentatoren teils scharf angegangen worden. Denn BYD verfehlt die hohen Erwartungen an den Nettogewinn. Statt der avisierten 31,5 Mrd. Yen soll die Unternehmung nun 29 bis 31 Mrd. Yen Nettogewinn erwirtschaftet haben. Das hat die Börsen bewegt, zumindest in den Kommentaren. Dies wird jedoch aus Sicht von Analysten wahrscheinlich eine weniger bedeutende Rolle spielen. Noch immer sind die Nettogewinne um ca. 80 % höher als im Jahr zuvor.

Die Kurse von BYD sind im Jahresvergleich allerdings deutlich gefallen. Sie haben in etwa 29 % nachgegeben. Damit ist die Aktie leichter geworden, während die wirtschaftlichen Ergebnisse sich grob gesprochen annähernd verdoppelt haben. Das passt nicht zusammen.

So ist es weniger erstaunlich, dass die Analysten, die Kursprognosen abgeben, eher von Gewinnen ausgehen. Diese sollen demnach auf Kurse von zwischen 35 und 37 Euro führen können, je nach dem dann aktuellen Wechselkurs. Die Analysten unterstellen damit auch, dass die Aktie Kursgewinne von inzwischen mehr als 70 % schaffen würden. Grund ist der Vertrieb und die Produktion von E-Fahrzeugen. Die Zahlen bessern sich. BYD ist inzwischen weltweit die Nr. 1 vor Tesla – sauber, so die Meinung am Markt bei denjenigen, die diese Entwicklung beobachtet haben.

