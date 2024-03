BYD-Aktie: Wahnsinn aus China!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD hat am Montag noch einmal ein größeres Minus hinnehmen müssen: Es ging um gut -2,4 % abwärts. Das ist aus Sicht von Analysten sicher ein Makel. Denn BYD wird aktuell damit über eine Woche hinweg betrachtet schon wieder ein Minus von -0,5 % verbuchen müssen. Im abgelaufenen Monat ging es insgesamt sogar um -10 % abwärts. Noch täuscht der Eindruck etwas. Denn BYD ist nicht im Abwärtstrend, sondern formal noch in einem leichteren Seitwärtstrend mit massiven Problemen nach unten. Aber: Jetzt wird es herausfordernd.

BYD: Die nächste Herausforderung

Die nächste Herausforderung hat BYD nun selbst kommuniziert. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Markt schwieriger wird, ist der gesamten Entwicklung zu entnehmen. Denn BYD hat nun Rabatte für sein bis dato beliebtestes E-Fahrzeugmodell veranlasst. Damit ist klar, dass der Verkauf am Markt letztlich etwas stockt.

Dies kann die Erwartungen für das laufende Jahr noch einmal negativ beeinflussen. Noch geht der Markt davon aus, die Gewinne seien so hoch, dass das KGV bei ca. 13,5 liegen wird. Dies jedoch ist aus Sicht von Analysten und Investoren nur die eine Seite der Medaille. Die andere sind die Rabattschlachten, die auch Tesla begonnen hat.

Insofern ist die Entwicklung von BYD an den Märkten noch nicht sonderlich überraschend. Es sieht so aus, als sollte der Konzern jetzt wirtschaftlich neue Weichen stellen. Die ersten Ergebnisse sind erst in einigen Wochen bei den nächsten Quartalszahlen sichtbar. Dennoch: Die Aktie wird aus der Warte der Analysten in den kommenden Wochen vor schwierigen Entwicklungen stehen.

Der Trend ist noch immer nicht gut. Der GD100 wie auch der GD200 als technische Indikatoren sind aktuell jeweils um mehr als 15 % entfernt. Es wird nun darauf ankommen, zumindest nicht die Marke von 20 Euro zu unterkreuzen, meinen die ersten Skeptiker.

