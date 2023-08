BYD-Aktie: Verrückte Entwicklung! Wie geht es weiter?

Der chinesische Elektroautobauer BYD rückte in den letzten Monaten durch starke Verkaufszahlen und robuste Expansionspläne ins Rampenlicht. Nun haben sie mit einer eher ungewöhnlichen Pressemitteilung auf sich aufmerksam gemacht. Im Fokus dabei: das eingebaute Unterhaltungs-System ihrer Fahrzeuge.

Laut kürzlicher Mitteilung von BYD hat das Unternehmen einen Vertrag mit dem kanadischen Musikfirma Stingray abgeschlossen. Dies bedeutet, dass BYD die Karaoke-Anwendung von Stingray direkt in seine Elektroautos einbauen wird. In praktischer Hinsicht heißt dies, dass Fahrer und Passagiere der entsprechend ausgestatteten Autos Zugriff auf den umfangreichen Songkatalog des kanadischen Partners erhalten, um während der Fahrt ihrer Freude am Singen nachzugehen.

BYD unterstrich, dass dieser Dienst unter strengen Sicherheitskriterien...