BYD-Aktie: Unglaubliche Neuigkeiten aus China!

Am Mittwoch zeigte sich BYD an den Börsen wenig verändert, was jedoch keine beunruhigenden Nachrichten für das Unternehmen darstellt. Der Trend ist nach wie vor stark und Investoren rechnen sicherlich auch mit positiven Nachrichten vom chinesischen Automarkt. Eine polizeiliche Meldung über Vandalismus in Hongkong beeinflusste die Börsenkurse zu Handelsbeginn nur kurzzeitig.

BYD: Keine Grund zur Besorgnis

Die Schlagzeile betraf lediglich zwei Ausstellungsräume des Unternehmens in Hongkong, die von Vandalismus betroffen waren – ein Vorfall, der wohl im Rahmen üblicher Klimaproteste liegt. Viel wichtiger wird es für BYD sein, dass die Autoverkäufe in China im Mai deutlich gestiegen sind.

Der gesamte Automarkt setzte 28 % mehr Fahrzeuge ab als im Vorjahr. Doch mindestens ebenso interessant ist ein weiterer Aspekt: Die Produktion...