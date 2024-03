BYD-Aktie: Unfassbarer Rabatt

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD konnte am Mittwoch auf der einen Seite an den Börsen etwas zulegen. Es ging um ca. 2 % nach oben. Die Aktie schafft derzeit einen Kurs von gut 22 Euro. Das reicht auf der anderen Seite nicht, um auch nur in die Nähe eines Aufwärtstrends zu kommen. Die Notierungen sind fast ungewöhnlich schwach, wenn die wirtschaftlich orientierten Analysten sich dazu äußern.

Die verweisen aktuell auf ein KGV von weniger als 15 Damit ist die Aktie wesentlich schwächer als das, was z. B. lange Zeit gezahlt worden ist. Das Rätsel, wie es dazu kommen konnte, ist indes fast gelöst. Denn BYD steht vor Problemen.

Unfassbare Entwicklung auf dem Markt für E-Fahrzeuge

BYD muss wie schon zuvor Tesla Rabatte einräumen – und dies nicht zu knapp. Die Chinesen haben nun das günstigste Fahrzeug für nur 9.000 Euro in China an den Start gebracht – dies ist ein Preis, der deutlich niedriger liegen dürfte als das, was Analysten und Investoren noch für zuträglich halten So heißt es im “Handelsblatt”, dass der “Preiskampf in China” angeheizt würde. Das ohnehin günstigste Modell würde noch günstiger.

Die Nachrichtenlage also ist durchaus alarmierend. Zudem hat sich der Titel nun auch noch unter die 50-Tage-Linie geschoben. Damit gilt mittelfristig bis sogar kürzerfristig der positive Trend den Kursen nach als gebrochen. Die Aktie hat derzeit kaum noch brauchbare Trend-Hinweise, um die Wende einzuleiten. Demzufolge wird es an den Börsen für BYD möglicherweise etwas frostiger als das, was Analysten zuvor angekündigt haben. Die gehen seit Wochen davon aus, der Kurs der Aktie könnte noch auf 35 Euro oder sogar bis zu 37 Euro klettern. Das jedenfalls war der durchschnittlich ermittelte Kurs.

Die jüngste Nachricht über Rabattschlachten ist sicherlich noch nicht eingearbeitet.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre BYD-Analyse von 06.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich BYD jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BYD Aktie

BYD: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...