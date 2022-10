BYD-Aktie: Unfassbare Zahlen

BYD aus China hat endlich wieder einmal positive Schlagzeilen gemacht. Das Unternehmen profitiert dabei am Dienstag offenbar erheblich von den sehr guten Zahlen, die BYD vorlegen konnte. Rekorde sind an den Börsen in aller Regel gefragt. BYD: Rekord BYD schein zumindest in China sehr erfolgreich Autos verkaufen zu können. Für den vergangenen Monat hat BYD einen Rekordumsatz an neuen Fahrzeugen… Hier weiterlesen