BYD-Aktie: Unfassbare Entwicklungen!

Trotz jüngster Enttäuschungen könnte BYD aufgrund wirtschaftlicher Faktoren eine Erholung erleben. In den letzten Tagen und Wochen konnte der Kurs kaum mit den Marktbedingungen konkurrieren, was zu weiterem Druck führte – am Dienstag sank die Aktie um 0,80 %. Dennoch sehen Experten Potential für eine Trendwende dank der anstehenden Quartalszahlen von BYD. Analysten sind mehrheitlich optimistisch und das vorgeschlagene Kursziel ist außerordentlich hoch.

BYD: Deutliche Signale zeichnen sich ab

In den vergangenen Monaten hat BYD kontinuierlich gute Zahlen sowohl im Vertrieb als auch in der Produktion von E-Fahrzeugen geliefert. Dies dürfte teilweise in den Ergebnissen des zweiten Quartals reflektiert werden.

Diese Daten könnten dazu beitragen, das Stimmungsbild unter Analysten besser einschätzen zu können. Überraschenderweise...