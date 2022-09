BYD-Aktie: Unfassbar!

BYD hat am Donnerstag einen fast unfassbar schlechten Start in den Tag hingelegt. Für das Wertpapier ging es um ca. 4 % abwärts. Dies ist angesichts der zuvor etwas besseren Stimmung sicherlich enttäuschend, so die Auffassung von Beobachtern. Dabei soll es an sich gute Nachrichten geben. BYD baut neue Produktionsstätte in Thailand Schon zuvor haben wir an dieser Stelle darüber… Hier weiterlesen