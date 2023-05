- BYD-Aktie: Unerschütterlich im Aufwärtstrend!

Der Anteil des Starinvestors Warren Buffett an BYD, einem chinesischen Fahrzeugkonzern, sinkt weiter. Berkshire Hathaway hat seinen Anteil erneut reduziert und hält nun weniger als 10% der Aktien. Trotzdem steigt der Kurs der BYD-Aktie stetig an und notiert aktuell rund 8% im Wochenplus. Analysten sind zuversichtlich, was das Kurspotenzial angeht: Das durchschnittliche Kursziel aus 25 Analysen liegt bei $43,27 mit einem Potenzial von weiteren 38%. Zudem ist Tesla offenbar ein neuer Kunde von BYD für die Produktion des Model Y in Grünheide.

Berkshire Hathaway senkte Teilnahme an BYD auf unter zehn Prozent

BYD-Aktie stieg trotz Reduktion um fast acht Prozent in einer Woche

Analysten haben ein durchschnittliches Zielkurs-Potenzial von weiterem 38%

Tesla soll Akkus für deutsches Model Y RWD von BYD beziehen