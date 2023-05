BYD-Aktie: Unbegrenzte Perspektiven!

Der chinesische Fahrzeug- und Batteriehersteller BYD plant, bis 2023 insgesamt 3,6 Millionen Einheiten zu produzieren. Diese Zahl würde es dem Unternehmen ermöglichen, in die Top 10 weltweit aufzusteigen. Mit einer Verdopplung der Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr ist das Ziel realistisch. Eine neue Produktionsstätte in Zhengzhou wird allein eine Kapazität von einer Million Autos erreichen. Des Weiteren eröffnet BYD eine Fabrik für Autoteile in Vietnam und baut eine Anlage in Thailand zur Produktion von jährlich 150.000 Einheiten für den Export nach Südostasien und Europa.

Analysten sind bullish gegenüber BYD mit einem durchschnittlichen Kursziel von knapp $43 USD (43,24 US-Dollar). Die Credit Suisse erhöhte ihr Kursziel sogar auf HKD430 ($55 USD) pro Aktie – ein Potenzial von fast 75 Prozent.

