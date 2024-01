BYD Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die technische Analyse der Byd-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 238,16 HKD liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 211 HKD weicht somit um -11,4 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (220,31 HKD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,23 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Byd-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Byd in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ in den sozialen Medien bewertet. In den vergangenen Tagen waren jedoch überwiegend positive Themen zu beobachten. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anlegerstimmung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Byd in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Fundamental betrachtet weist die Byd-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,3 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem Abstand von 26 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Automobile" von 15 wird die Aktie aufgrund des relativ hohen KGVs als "teuer" eingestuft und erhält daher auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Bewertung.