BYD-Aktie: Überraschende 50% Steigerung!

Sehr geehrte Damen und Herren,

Das Aktienportfolio von BYD hat in letzter Zeit einen eher schwachen Lauf an den Börsen erlebt. Wie zuvor prognostiziert, gewinnt die Aktie nun wieder an Stärke. Eine Kombination aus fünf aufeinanderfolgenden starken Handelstagen, fast 1% Gewinn am Mittwoch und eindrucksvolle Kursziele definieren eine neue Perspektive auf die BYD-Aktie. Nachdem BYD seine Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2023 kürzlich veröffentlicht hatte, fragt man sich: Wie groß könnte das Potenzial nun sein?

BYD: Diese beeindruckenden Zahlen haben wohl Investoren überzeugt

Ein Blick zurück offenbart interessante Details: In den vergangenen Monaten konnte BYD sowohl bei der Produktion als auch beim Absatz von Elektroautos im Vergleich zum Vorjahresmonat signifikante Steigerungsraten vorweisen – teilweise um mehr als 50%...