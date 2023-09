BYD-Aktie: Über 89 Milliarden!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD bleibt auch anlässlich der IAA im Gespräch – Aktie von BYD ist zudem im Vorwärtsgang – Die Schätzungen sind nun überragend

BYD hat dennoch in dieser Woche der Euphorie an den Märkten nicht entsprochen. Der Titel konnte in den zurückliegenden fünf Tagen “nur” 4,5 % gewinnen und legte auch am Mittwoch etwas zu. Besonders stark ist die Entwicklung im laufenden Aufwärtstrend jedoch nicht. Die Zahlen hätten etwas anderes versprechen können, wenn die Börsen sich bei der Aktie von BYD in besserer Laune zeigen würden.