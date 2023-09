BYD-Aktie: Trotz neuem Rekord im Minus – warum?

Die BYD-Aktie (WKN: A0M4W9) startete am Dienstagmorgen mit einem Minus von knapp 4% in den deutschen Handel. Anleger werden es verschmerzen können, ist die Aktie des chinesischen Autobauers seit Jahresbeginn doch mit gut 25% im Plus. Handelt es sich nur um Gewinnmitnahmen oder gibt es schlechte Nachrichten von Build your dreams?