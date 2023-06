BYD-Aktie: Trotz Buffett-Verkäufen bleibt die Erfolgsgeschichte bestehen!

Sehr geehrter Leser, sehr geehrte Leserin,

Die Aktie des in China ansässigen Konglomerats BYD, das in Deutschland hauptsächlich als Hersteller von Batterien und Elektrofahrzeugen bekannt ist, hat in den letzten Tagen einen Rückgang erlebt. Von seinem Mitte Juni erreichten Höchststand von 272,8 HKD ist der Aktienkurs um mehr als 9 Prozent gefallen und hat an der Heimatbörse in Hongkong mittlerweile die Marke von 250 HKD erreicht.

Anfangs handelte es sich lediglich um eine technisch bedingte Korrektur im Bereich einer wichtigen Widerstandszone. Doch nun gibt es zusätzlichen Druck auf den Kurs: Warren Buffett hat über seine Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway erneut BYD-Anteile verkauft – diese Mal mit einem Gesamtwert von rund 86 Millionen Dollar. Dadurch schrumpfte die Beteiligung von Berkshire Hathaway an BYD von 9,21 auf...