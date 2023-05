BYD-Aktie: Trendwendemuster erkennen

In der vergangenen Handelswoche wurde die Stimmung bei der Byd-Aktie zunehmend “Bearish”. Verstärkte Verkäufe waren zu verzeichnen, und verschiedene Ursachen könnten für diese Entwicklung verantwortlich sein. Zum einen spielen sicherlich die Spannungen zwischen den USA und China eine Rolle. So warnte das US-Außenministerium am Donnerstag vor möglichen Bedrohungen durch chinesische Cyberangriffe auf kritische US-Infrastrukturen. Eine Hackergruppe aus China soll entsprechende Netzwerke ausspioniert haben. Da dies nur einer von vielen kritischen Kommentaren zu Aktivitäten Chinas in den USA ist, sind chinesische Aktien weiterhin mit Risiken verbunden, einschließlich möglicher Handelseinschränkungen seitens der US-Regierung. Erholungsphasen bei Byd könnten daher von vorsichtigen Investoren genutzt werden, um sich von ihren...