BYD-Aktie: Traurig!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD hat am Montag in einem an sich starken Aktienumfeld wieder nachgegeben. Die Notierungen sanken um -1,7 %. Damit ist die Aktie aus Sicht der Akteure allerdings auch strukturell wieder schwächer geworden. Denn die Aktie sank auf weniger als 25 Euro und ist damit aus der Warte der charttechnischen Analysten wieder auf dem Weg, sich in eine deutlich schwächere Position zu begeben. 25 Euro gelten als bedeutende Kursmarke, die es an sich zu verteidigen gilt. Der Titel musste nun damit auch die technische Schwäche in Kauf nehmen, dass der GD200 als wichtiges langfristiges Trendsignal nun schon wieder weit über 10 % entfernt ist.

BYD: Es kommt nicht viel

Die Sorge des Marktes vor den anstehenden Zahlen scheint eine Rolle zu spielen. Die werden schon in Stunden die Märkte beschäftigen. Damit hat BYD aus dieser Warte allerdings auch eine gute Chance – denn wenn die Zahlen so ausfallen, wie es sich offenbar Analysten wünschen (die von deutlich steigenden Kursen ausgehen), dann könnte dies erneut einen Impuls für das Unternehmen bringen. Die Kurse jedenfalls sind dennoch in relativ gespannter Erwartung, so der Eindruck.

Was aber kann tatsächlich passieren? Im Februar sind die Verkaufs- und Produktionszahlen im Vergleich zum vorhergehenden Jahr schwächer gewesen. Das kann ein Negativsignal sein, das noch Bedeutung gewinnt. Dazu kommt, dass BYD nun mit Rabatten arbeitet. Dies wird generell am E-Fahrzeugmarkt als relative Schwäche wahrgenommen. Ggf. spielt auch das bei der Bewertung der Chancen für die wirtschaftliche Entwicklung eine Rolle. Die Chinesen werden in den kommenden Tagen in die eine oder andere Richtung eine spannende Entwicklung hinlegen. Die Märkte dürften gespannt sein, ob sich Überraschungen ergeben – und dann entsprechend reagieren. 25 Euro sind als Kursgrenze nun eine bedeutende Wegmarke, die es zusätzlich als Richtschnur zu beachten gilt.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre BYD-Analyse von 25.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich BYD jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BYD Aktie

BYD: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...