BYD-Aktie: Ein Traum für Value-Investoren

Die BYD-Aktie (WKN: A0M4W9) klettert am Morgen in Hongkong um +3,2% auf 195 HK$. So hat der Autobauer Vereinbarungen mit Partnern und Autohändlern in zwei weiteren Ländern erzielt, um seine weltweite Expansion voranzutreiben. Der jüngste Absatzrekord dürfte entsprechend nur der Anfang gewesen sein.

BYD ist ein agiler chinesischer Mischkonzern, der sich in drei Hauptgeschäftsfelder aufteilt: Automobile, das Batterie- und Solarsegment und die eigenständige Holding BYD Electronics. ...





