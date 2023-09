BYD-Aktie: Top 41,81 Euro!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD ist derzeit in aller Munde. Das chinesische Unternehmen liefert gute Zahlen und eine aussichtsreiche Perspektive im E-Fahrzeugmarkt. Die Aktie kämpft aber noch mit einer Hürde – das Top scheint dennoch greifbar zu sein.

BYD hat das absolute Kurshoch bei einem Kurs von 41,81 Euro erreicht – dieses Top ist nun recht weit entfernt.

BYD kämpft noch mit der Marke von 30 Euro und konnte die auch in der vergangenen Woche nicht überwinden.

Aber: Kursanalysten sehen Potenziale von deutlich mehr als 41 % – das Top würde damit wieder rufen!

BYD: Noch immer wartet die Börse

Nach den jüngsten Entwicklungen in China scheint der Markt noch vorsichtig zu sein. Am Freitag musste die Aktie einen Abschlag in Höhe von -1,4 % hinnehmen. Der Titel hat damit im Wochenverlauf ziemlich genau mit +/- 0 % abgeschnitten. Die Entwicklung ist also...