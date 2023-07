BYD-Aktie: Steht der erfolgreiche Durchbruch bevor?

Die Aktie des Automobilherstellers BYD eröffnete die neue Handelswoche und das zweite Börsenhalbjahr mit einer starken Performance. Am Montag stieg der Aktienkurs an der Hongkonger Heimatbörse um 4,48 Prozent, was einen Wiederanstieg über den Wert von 260 HKD ermöglichte. Der positive Trend setzte sich am Dienstag fort, als Käufer den Kurs um weitere 1,38 Prozent auf 264,80 HKD erhöhten.

Der chinesische Marktführer im Bereich der NEV-Autos konnte am Wochenende beeindruckende Auslieferungszahlen vorweisen. Im Einzelnen verkaufte die Firma insgesamt 253.046 Fahrzeuge im Juni – ein neuer Verkaufsrekord für BYD. Diese Zahl beinhaltet sowohl rein elektrisch betriebene Autos (BEV) als auch Plug-in-Hybride (PHEV).

Fast doppelter Absatz gegenüber dem Vorjahr

Insgesamt lieferte das Unternehmen im zweiten Quartal rund 700.244...