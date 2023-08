BYD-Aktie: Starke Steigerung um 30 %!

Am Dienstag konnte BYD seinen bisher soliden Ruf untermauern, als die Aktie trotz kleiner Gewinne über der Kursuntergrenze von 30 Euro am Markt blieb. Chartanalysten werten dies als starkes Signal, obwohl das Unternehmen in letzter Zeit nur wenige positive Nachrichten verbreiten konnte. Trotzdem bleiben Analysten optimistisch und erwarten gespannt die am 29. August anstehende Präsentation der Quartalszahlen von BYD.

BYD: Mit Spannung erwartete Zahlen – Optimismus bei den Analysten

Die Prognosen für das zweite Quartal sind nach menschlichem Ermessen gut ausgefallen. In jüngster Zeit hat BYD sowohl in Produktion als auch im Verkauf gute Zahlen präsentiert und es geschafft, das Vorjahresergebnis fast zu verdoppeln. Dies wird sich wahrscheinlich auch positiv auf die Finanzergebnisse auswirken.

Allerdings bleibt ungewiss, wie...