BYD-Aktie: So nicht!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD ist derzeit an den Aktienmärkten vergleichsweise ein Trauerspiel. Auch am Dienstag ging es für das prominente Papier um mehr als -3 % nach unten. Das ist nicht erwartbar gewesen, meinen einige Beobachter. Denn das Unternehmen ist wirtschaftlich stark – und dennoch sind die aktuellen Zahlen zum 4. Quartal nicht nur mit Freude aufgenommen worden. Jetzt geht es um den Aufwärtstrend, den die Aktie bis dato wieder verpasst hat. Analysten bleiben dennoch in dieser kritischen Phase noch zuversichtlich. BYD könnte Kurse von bis zu 37 Euro erreichen!

BYD: Die Zahlen waren es

Derzeit hat das Unternehmen kaum Berichte an den Aktienmärkten, die für oder gegen die Aktie sprechen könnten – außer bis heute. Nun wird hin und her kommentiert. Denn BYD hat gestern die neuen Zahlen zum 4. Quartal als Vorausblick an den Markt gegeben. Diese neuen Zahlen sind aus der Sicht von Analysten offenbar enttäuschend, so weit sie sich mit Kommentaren an die Öffentlichkeit gewandt haben.

Konkret: BYD hat vor allem beim Nettoergebnis angeblich “enttäuscht”. Denn BYD hat dabei einen Nettoertrag in Höhe von 29 bis 31 Mrd. Yen gemeldet. Das Unternehmen hatte bei Analysten zuvor aber die Erwartung geweckt, der Nettoertrag könne sich auf 31,5 Mrd. Yen belaufen. Das wirkt wie eine Petitesse – aber es hat gereicht, die Börsen oder zumindest die kommentierenden Teile der Börsen zu enttäuschen.

BYD ist an den Börsen bei weitem nicht so anfällig gegen Kommentare, wenn es um die realistische Erwartung geht. Denn die Gewinne werden um 75 % bis 87 % steigen. Das ist ein Wert, den die Börse ungefähr so erwarten durfte. Dies ist aus der Warte von Analysten und Beobachtern also offenbar eher ein Beleg dafür, wie stark die Aktie bzw. der Konzern eigentlich sind. Nur: Die enttäuschten Kommentare überwogen nach den Zahlen! Warum?

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre BYD-Analyse von 30.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich BYD jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BYD Aktie

BYD: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...