BYD Aktie: So kann man sich irren!

Weitere Suchergebnisse zu "Gs Holdings":

Die Aktie von Byd zeigt gemischte Signale in verschiedenen Analysebereichen. In Bezug auf die Kommunikation im Netz ergibt sich ein neutrales Sentiment und eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was ebenfalls zu einer Neutralbewertung führt. Insgesamt wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Byd-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 237,87 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch deutlich darunter bei 209,6 HKD, was einer Bewertung als "Schlecht" entspricht. Auch basierend auf den letzten 50 Handelstagen wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Byd mit 19,3 insgesamt 26 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Automobile". Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Byd liegt mit 0,52 Prozent 4,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild, das auf eine negative Bewertung der Byd-Aktie hindeutet.