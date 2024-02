BYD Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Aktienkurs von Byd hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -21,95 Prozent verzeichnet, was mehr als 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für zyklische Konsumgüter liegt. In der Automobilbranche beträgt die durchschnittliche Rendite -8,99 Prozent, und auch hier liegt Byd mit 12,97 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Byd bei 17,34, was über dem Branchendurchschnitt von 14,62 liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet ergibt, dass die Diskussionsintensität für Byd stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Byd liegt bei 75,5, was eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,73, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Schlecht".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Byd in verschiedenen Kategorien unterdurchschnittlich abschneidet und daher eine negative Bewertung erhält.