BYD-Aktie: Der Schrecken!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Schreck lass nach, haben sich Analysten und Investoren aktuell bei den Daten aus China gedacht. BYD, ein wichtiges chinesisches Unternehmen, hat immerhin einen positiven Beitrag leisten können: Das Papier stieg am Dienstag bis in den Nachmittag hinein um gut 1 % nach oben. Die gute Nachricht: Der Crash, den einige Analysten schon herbeischreiben wollten, scheint so nicht einzutreten. Die schlechte Nachricht: Es gibt wenig gute Hoffnung aus China.

BYD: Was ist mit der Wirtschaft los?

Die Lage ist recht klar: BYD selbst hat in den vergangenen Monaten überwiegend gute Geschäfte gemacht. Die wurden nun etwas schwächer. Die entscheidende Schwäche aber scheint von der Wirtschaft in China selbst auszugehen. Denn die Volkswirtschaft wächst nur um etwa 5 %, wie die Regierung aktuell mitteilt(e). In den vorhergehenden Jahren waren die Wirtschaft in China jeweils um 6 % und eher sogar in Richtung von 7 % gen Norden geklettert.

Das muss auch Unternehmen aus China treffen, also beispielsweise BYD. Die Wirtschaftsdaten sind ein bedeutender Faktor für Analysten wie auch für die Investoren, um die Aktie an den Börsen bewerten zu können. BYD selbst aber hat in den vergangenen Woche auch enttäuscht – wirtschaftlich.

Konkret hat der Konzern zum ersten Mal seit vielen Monaten wieder sinkende Absatz – und Produktionszahlen für E-Fahrzeuge überliefert. Im Februar sind die Geschäfte also schlechter gelaufen als im Februar 2023. Dabei waren die Verkaufszahlen um gut 6 % zusammengebrochen. “Gut” ist eine solche Entwicklung in dem Sinne nicht, als BYD vor allem als Wachstumsunternehmen begriffen wird, das allerdings derzeit offenbar Grenzen kennt.

Die Notierungen von BYD haben dabei allerdings zumindest weder positiv noch negativ reagiert. Analysten sehen den Titel nach allen vorliegenden Daten von Marketscreener dennoch deutlich weiter oben. Die Aktie habe demnach ein Kurspotenzial von gut 59 %, heißt es im Mittel.

