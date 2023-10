BYD Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Bei der fundamentalen Analyse von Aktien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV von Byd liegt mit 28,08 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 20,19 in der Automobilbranche. Daraus ergibt sich eine Überbewertung von 39 Prozent. Aufgrund dieser Bewertung wird die Byd-Aktie als "Schlecht" empfohlen.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um herauszufinden, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, speziell der 50- und 200-Tage-Durchschnitt. Der 200-Tage-Durchschnitt für Byd liegt bei 238,19 HKD, der letzte Schlusskurs bei 238,6 HKD, was einer Abweichung von +0,17 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 240,36 HKD, der letzte Schlusskurs bei ähnlichem Niveau (-0,73 Prozent Abweichung). Insgesamt wird Byd daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine deutlichen Veränderungen in der Kommunikation über Byd in den sozialen Medien. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Aufmerksamkeit der Anleger für Byd hat abgenommen, es wurde weniger über das Unternehmen diskutiert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für Byd ist gemischt. Zwar gab es in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen, in den letzten Tagen wurden jedoch vermehrt negative Themen diskutiert. Daher wird das Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral" bewertet.

BYD kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich BYD jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen BYD-Analyse.

BYD: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...