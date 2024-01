BYD Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der chinesische Automobilhersteller Byd hat eine Dividendenrendite von 0,66 Prozent, was 4,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Automobilbranche zu einem unrentablen Investment. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde Byd in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird als "Neutral" eingestuft. Jedoch wurden in den letzten Tagen auch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Byd liegt derzeit bei 17,34, was 19 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Byd-Aktie momentan im negativen Bereich liegt. Sowohl der GD200 als auch der GD50 signalisieren, dass die Aktie als "Schlecht" einzustufen ist.

Insgesamt ergibt sich also ein eher negatives Bild für die Byd-Aktie, sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht. Daher sollten Anleger vorsichtig sein, wenn es um Investitionen in diese Aktie geht.