BYD Aktie: Schlechte Nachrichten!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Byd mit 19 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 19,15 Euro für jeden Euro Gewinn von Byd zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Automobilbranche liegt der Wert um 26 Prozent höher, da der durchschnittliche Wert in diesem Bereich bei 15 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Byd derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 4,45 Prozentpunkte (0,52 % gegenüber 4,97 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Diskussionen auf Social-Media-Plattformen geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Byd wider. In den vergangenen zwei Wochen haben sich überwiegend positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen angesammelt, während auch neutrale Themen angesprochen wurden. Auf dieser Grundlage wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat kontinuierlich verbessert hat. Ebenso wurde Byd mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Byd-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.