BYD-Aktie: Der Run beginnt, oder?

BYD hat am Dienstag einen zumindest beachtlichen Aufschlag geschafft. Die Chinesen konnten annähernd 4 % Gewinn für sich verbuchen und machen sich wieder auf den Weg in Richtung von 25 Euro. Noch fehlen knapp 1,40 Euro, aber die runde Marke ist zumindest in Sicht. Wenn es nach den gegenwärtigen Schätzungen von Analysten geht, kann die Aktie sogar noch deutlich schneller bzw. weiter steigen.

Chinas Wirtschaftskrise scheint für die Analysten keine Rolle zu spielen. Die taxieren das Kursziel derzeit mit einem möglichen Plus in Höhe von 65 %. Damit sollte die BYD-Aktie Kurse von mehr als 35 Euro erreichen, lässt sich daraus ermitteln. Die Aktie bleibt demnach zumindest für die Analysten sehr spannend!

BYD hat unverändert gute Nachrichten

Es vergeht fast keine Woche, teils nicht einmal ein Tag ohne gute Nachrichten aus China. Aktuell wurde bekannt, dass die Notenbank in China die Zinsen gesenkt hat. Das ist für den gesamten Aktienmarkt in China noch keine Erleichterung gewesen – wohl aber vereinzelt für die Stimmung. BYD sieht selbstverständlich auch China als den bedeutendsten Markt an. Wenn die Zinsen niedriger sind und damit letztlich die Kreditmärkte besser funktionieren, hilft dies solchen Branchen wie den E-Fahrzeug-Herstellern – früher oder später jedenfalls.

Dies war wohl in diesem Fall die Nachricht des Tages. Zudem haben die Chinesen noch vor wenigen Tagen bekannt gegeben, sie würden Luxusmodelle einführen wollen. Das ist insofern eine “gute” Nachricht, als damit auch die Rabatt-Politik im Standard-Segment etwas ausgehebelt würde. Die E-Fahrzeughersteller, auch Tesla, arbeiten mittlerweile mit Rabatten.

Dennoch sind die Schätzungen aus wirtschaftlicher Sicht für das laufende Jahr gut. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) soll bei gut 13,5 liegen. Das wäre im historischen Maßstab für BYD ein sehr guter Wert. Die Aktie könnte – wie einige Male schon – vielleicht jetzt zum nächsten Anlauf ausgeholt haben.

