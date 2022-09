BYD-Aktie: Der Rücksetzer eröffnet neue Chancen!

Wenig Grund zum Lachen hatten in den vergangenen Wochen die Anleger des chinesischen Batterie- und Elektrowagenherstellers BYD. Die Aktie hat gegenüber ihren Hochpunkten von Ende Juni bei 333 Hongkong-Dollar (HKD) in der Spitze mehr als 36 Prozent verloren und notiert immer noch gut ein Drittel unterhalb der Rekordmarke. In den vergangenen Wochen ist der positive Newsflow des Unternehmens mehr und… Hier weiterlesen