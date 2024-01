BYD-Aktie: Ritterschlag von Elon Musk

Elon Musk blieb am Mittwoch nichts anderes übrig, als BYD (WKN: A0M4W9) und Co. Respekt zu zollen, nachdem er wegen schwacher Tesla-Zahlen in Erklärungsnot geraten ist. Was er für die Automobilindustrie prophezeit, dürfte BYD-Aktionären ein Lächeln ins Gesicht zaubern.