BYD-Aktie: Der Reinfall!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD ist am Freitag an den Börsen sehr stark bestraft worden. Die Chinesen mussten einen Abschlag in Höhe von gut -1 % für sich verbuchen. Warum? Die Notierungen waren aus der Warte des Marktes offenbar bei der jüngsten Nachricht und Zahl nicht stark genug.

Konkret: BYD kann im Januar dieses Jahres auf einen Spitzenplatz bei den Verkäufen von E-Fahrzeugen verweisen. Die Auslieferungen sind nach einer Mitteilung des südkoreanischen „Think Tanks“ SNE um einen Wert von 27,8 % gestiegen. Verkauft wurden 185.000 Fahrzeuge, so die Mitteilung.

Der Vergleich zum Vorjahresmonat zeigt: Erheblich!

Der Vergleich zum Vorjahresmonat ist geeignet, um die Beobachter staunen zu lassen. Denn immerhin gelang es, die Zahl der verkauften Einheiten von 145.000 ausgehend auf 185.000 zu steigern. Um die Zahl einzuordnen ist allerdings auch der Blick auf die Konkurrenz von Tesla notwendig. Der US-Konkurrent hat die Zahl der verkauften Fahrzeuge um 23,1 % gesteigert. Insofern ist die Leistung von BYD absolut betrachtet sehr gut, relativ betrachtet offenbar im normalen Rahmen.

Vielleicht stört sich die Börse auch daran, dass es noch nicht gelungen ist, die Konkurrenz massiv abzuhängen. Noch immer ist BYD in den Augen vieler Beobachter die Nr. 1 am Markt. Fraglich ist allerdings, ob die jüngsten Berichte noch einmal helfen werden. Schließlich hat das Unternehmen aktuell im Februar anderen Quellen nach einen Abschlag bei der Zahl der hergestellten wie auch bei der Zahl der verkauften Fahrzeuge hinnehmen müssen. Dies ist in den jüngsten südkoreanischen Zahlen – die sich auf den Januar beziehen – nicht berücksichtigt. Insofern ist die Börse dennoch vielleicht zu Recht enttäuscht.

Analysten sind aktuell noch nicht von den Stimmungsschwankungen betroffen. Die durchschnittlichen Kursziele liegen deutlich bei mehr als 35 Euro, so die Schnittmenge, die bei Marketscreener dazu gebildet wird.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre BYD-Analyse von 09.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich BYD jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BYD Aktie

BYD: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...