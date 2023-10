BYD-Aktie: Rasante Entwicklung!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die BYD-Aktie könnte in den kommenden Jahren erheblich von der dynamischen Entwicklung im Bereich der neuen Energiefahrzeuge (NEVs) profitieren. Laut der China Passenger Car Association ist der Absatz von NEVs in China im September im Vergleich zum Vorjahresmonat um beeindruckende 22,1% auf 746.000 Einheiten gestiegen. Im Kontext der globalen Umstellung auf erneuerbare Energien haben auch die Einzelhandelsverkäufe von NEVs in China im vergangenen Monat um 4,2% zugelegt.

Absatz von NEVs in China steigt um 22,1% im Vergleich zum Vorjahr

Einzelhandelsverkäufe von NEVs legen im Vormonat um 4,2% zu

BYD in einer günstigen Position, um von diesem Wachstum zu profitieren

Megadeal für BYD: Elektrobusse erobern Usbekistan

Besonders hervorzuheben ist der kürzlich gemeldete Deal von BYD, der den Auftrag für 2.000 Elektrobusse aus der...