BYD-Aktie: Das Rätsel!

BYD hat in der vergangenen Woche einen Abschlag von ca. 4 % hinnehmen müssen. Das ist nicht viel, am Freitag ging es dabei um -1 % nach unten. Dennoch bleiben die Fragezeichen für das Unternehmen erheblich. Denn die Aktie hat in den vergangenen Wochen seit Jahresanfang ein Minus von mehr als -12 % hinnehmen müssen. Das Ganze trotz der guten Zahlen, die BYD zweifelsohne präsentieren konnte.

BYD hat gute Zahlen präsentiert!

Die Chinesen haben vor einiger Zeit die vorläufigen Ergebnisse für das abgelaufene Jahr 2023 benannt. Die enthielten den Hinweis, dass der Gewinn bei ca. 29 bis 31 Mrd. Yuan liegen würde. Das ist nicht mehr und auch nicht weniger als das, was der Markt ohnehin hier erwartet hatte. Kurz zuvor haben indes Analysten betont, das Unternehmen könnte einen Gewinn von gut 31,5 Mrd. Yuan vorweisen. Diese Analysten-Schätzung wurde demzufolge enttäuscht.

Das allerdings reicht nicht, um die Schwäche des Titels zu begründen. Selbst mit den vermeintlich schwächeren Zahlen ergibt sich ein gutes Bild. Denn die Aktie hat einen Marktwert in Höhe von gut 66,4 Mrd. Euro. Damit wird bei diesem Gewinn – umgerechnet ca. 3,85 Mrd. Euro – ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von ca. 16,4 bemessen. Mit anderen Worten: Die Aktie ist im historischen Vergleich mit den eigenen Zahlen günstig.

Die Bewertung wird im neuen Jahr noch günstiger. Da liegt das KGV bei ca. 13. Das wiederum müsste aus rein wirtschaftlicher Sicht zu einer positiven Bewertung des Unternehmens führen können. Noch fehlt an den Börsen aber der Schwung. Analysten sehen weiterhin ein mögliches Plus von gut 67 %. Das reflektiert den Umstand, dass die BYD am Ende recht günstig ist. Die Tendenz stimmt mit den Erwartungen noch immer nicht überein. Deshalb werden die kommenden Wochen für BYD eine absolute Herausforderung – gerade mit Blick auf die Schätzungen der Analysten!

